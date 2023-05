Paura anche a Cervia Evacuazioni a Savio Cannuzzo, Castiglione Tracima il porto canale

Il sindaco Medri ha firmato l’ordinanza di evacuazione a Cannuzzo, Castiglione e Savio - dopo una lunga giornata, quella di ieri, per l’attesa del momento critico, e cioè le 21 per picco di alta marea. Anche Cervia, infatti, è segnata di rosso come la maggior parte della Romagna. La città si era già fatta trovare pronta con centri di accoglienza, monitoraggio del territorio e limitazione dell’accesso ad aree pericolose. Ma quando si tratta di acqua, vento, mare e fiumi le incognite restano inevitabili e i provvedimenti assunti si sono susseguiti durante la giornata – in base all’avanzare della perturbazione e della sua evoluzione. Prima le piogge che si sono fatte più abbondanti, poi l’innalzamento del canale e il peggioramento delle situazioni dei fiumi nei comuni limitrofi. A preoccupare questa volta è stato il Savio.

Le principali premure per la costa cervese sono dipese, poi, dall’incognita del mare e possibili mareggiate. È entrata l’acqua negli stabilimenti balneari - causando quindi i primi danni nonostante la messa al riparo di lunedì. Con la duna già rimossa ben poco si è potuto fare. Nel pomeriggio di ieri la Cooperativa Bagnini si è attivata in emergenza con due squadre di pronto intervento, anche notturno, reperibili a chiamata, a disposizione dei soci h24 per interventi immediati sulle spiagge. Anche gli uffici sono aperti 24 ore su 24 per ogni necessità, trasformati in centrale operativa d’emergenza. Inoltre, nelle ore scorse, è stata ricostruita la duna in tempo reale, in prossimità delle aperture del mare come il canalino emissario delle saline di Milano Marittima e il porto canale di Cervia, che è tracimato.

A scopo precauzionale i Comuni di Ravenna e Cervia hanno emesso ordinanza di divieto di accesso alle spiagge. Il divieto è valido per tutti tranne che per i titolari degli stabilimenti balneari e il personale impegnato nella loro difesa e per i volontari e tutto il personale impegnato in attività di monitoraggio e di protezione civile. Assolutamente vietato entrare in acqua e la pratica di sport acquatici. Con il peggioramento delle condizioni, il sindaco Massimo Medri, per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, ha firmato un’ordinanza di evacuazione per le persone di Cannuzzo, Castiglione, Savio che occupano i pianoterra dei fabbricati - case, negozi, attività - a ridosso dell’argine del Savio. Coloro che possono alloggiare ai piani alti sono stati comunque fortemente invitati, se hanno la possibilità di trovare ospitalità presso parenti e amici, a lasciare le loro case. L’amministrazione ha consigliato di recarsi nei punti di ritrovo, portando con sé una piccola borsa con i farmaci indispensabili per due o tre giorni oltre allo stretto necessario, e passare le prossime ore in posti che possano offrire maggiore sicurezza in caso di peggioramento delle condizioni ed un innalzamento del livello delle acque.

Oltre che da amici e parenti, è stato disposto un punto di accoglienza presso il Mare e Vita Village di Pinarella che può ospitare fino a 400 persone - anche in base all’evolversi della situazione. I residenti delle zone interessate dall’evacuazione incapaci di muoversi o attaccate a dei macchinari salvavita sono stati trasferiti tutti presso il presidio ospedaliero San Giorgio di Cervia. Le frazioni restano sorvegliate dalle forze dell’ordine al fine di evitare episodi di intrusioni e sciacallaggi. Infine, anche per la giornata di oggi, nel comune di Cervia è stata predisposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresa la scuola di musica, la chiusura delle strutture e degli impianti sportivi comunali e la chiusura dei centri diurni per anziani e disabili, centri socio-occupazionali e cimiteri.

Ilaria Bedeschi