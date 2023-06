Paura in corso Saffi Ritorno di fiamma durante il rifornimento Ustionato volontario

Un volontario arrivato a Faenza per ripulirla dal fango è rimasto ustionato ieri in corso Saffi. Il giovane, un 25enne torinese, era arrivato in città inquadrato nei volontari piemontesi del gruppo Anti-incendi Boschivi: il suo gruppo era intento ieri a rimuovere con le idropulitrici lo strato di polvere e di creta solidificata depositatesi nel corso delle ultime due settimane in corso Saffi. Un’attività che in questa fase dell’emergenza vede impegnati molti gruppi organizzati di volontari, da quelli dei nuclei Antincendio fino a Protezione civile e Pubblica assistenza. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 nella piazzetta che corre lungo il lato della chiesa dei Servi. Il 25enne stava rifornendo uno dei pickup del suo nucleo di volontari, quando un ritorno di fiamma lo ha investito sulle braccia e sulle gambe. È possibile che l’evento sia stato causato dal contatto fortuito di carburante con la marmitta incandescente del mezzo. Sul posto è immediatamente arrivata un’ambulanza, che ha portato il ragazzo all’ospedale di Faenza: per lui, che non ha mai perso conoscenza, ieri sera era stato escluso in un primo momento lo spostamento nel Centro per i grandi ustionati di Cesena. Le sue condizioni erano serie ma non era in pericolo. In corso Saffi è dovuta arrivare pochi minuti anche una seconda ambulanza, per soccorrere una delle altre volontarie del gruppo, sotto choc per aver assistito all’incidente del collega. Tutti i volontari piemontesi, una decina, sono apparsi molto scossi dall’incidente, così come alcuni faentini che si trovavano in corso Saffi.

L’incidente che ha visto protagonista lo sfortunato 25enne torinese è fino ad oggi il più grave fra quelli che purtroppo hanno visto vittime gli ‘angeli del fango’ arrivati da tutta Italia per prestare soccorso alla Romagna. Per la maggior parte si è trattato di ferite non gravi, provocate da cadute, impatti con i materiali alluvionati o con le pale, causati dalle difficili condizioni in cui si operava, dalla concitazione o dalla scarsa dimestichezza con gli attrezzi.

Filippo Donati