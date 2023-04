Paura in pieno centro Scippo di un Rolex, indagano i carabinieri

Paura ieri mattina in pieno centro a Ravenna dove si è verificato lo scippo di un orologio Rolex. L’episodio è avvenuto in via Di Roma, nella città affollata di turisti arrivati da ogni parte d’Italia e del mondo per ammirare le bellezze cittadine. Ma la tranquillità della vigilia di Pasqua è stata rovinata dallo scippo del prezioso orologio.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con i carabinieri che sono arrivati sul posto dalla vicina caserma di via Alberoni.

I militari si sono da subito occupati delle indagini, raccogliendo le immagini delle telecamere comunali ma anche di quelle private presenti nella zona.