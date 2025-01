Paura nel centro di Godo. Appartamento in fiamme. Zia e nipote all’ospedale

Momenti di paura, ieri pomeriggio, nel centro di Godo, frazione di Russi, dove intorno alle 16.30 un incendio è divampato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina situata in via Verdi 4. L’edificio ospita al piano terra il centro civico della frazione e un ambulatorio medico, entrambi rimasti agibili e privi di danni.

La situazione è stata ben diversa al piano superiore, dove si trovano due appartamenti di edilizia popolare gestiti da Acer. Uno degli appartamenti è al momento disabitato, mentre nell’altro vive una famiglia. Al momento dell’incendio, la donna assegnataria dell’alloggio si trovava fuori casa per andare a prendere una delle figlie a scuola. All’interno erano rimaste la sorella della donna, arrivata per farle visita, e l’altra figlia, che hanno inalato del fumo. Le due, zia e nipote, sono state trasportate al pronto soccorso di Ravenna per accertamenti, con la prima che ha riportato un’esposizione maggiore al fumo ma, da quanto risulta, senza conseguenze troppo gravi.

L’incendio è divampato in una piccola stanza adibita a studio, utilizzata dalle figlie della donna. Nonostante la preoccupazione iniziale, le fiamme hanno danneggiato principalmente quella stanza e non si sono propagate oltre. Secondo le prime ipotesi, a innescare il rogo potrebbe essere stato un cortocircuito elettrico, anche se non sono state ancora stabilite le cause ufficiali dai vigili del fuoco. L’assegnataria dell’alloggio ha infatti escluso che all’interno di quella stanza vi fossero stufette elettriche.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti due botti dei vigili del fuoco e poco dopo è sopraggiunta anche la sindaca di Russi, Valentina Palli. Quest’ultima, in collaborazione con Acer, si è subito attivata per trovare una sistemazione temporanea alla famiglia, poiché l’appartamento verrà dichiarato momentaneamente inagibile sebbene non abbia subito grossi danni. Nel frattempo, la famiglia potrà essere ospitata da una parente. Durante le operazioni di spegnimento, un vigile del fuoco ha accusato un lieve malessere, ma è stato soccorso senza gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta un’altra ambulanza per precauzione.

l. p.