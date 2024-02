‘Paura silenzio coraggio’, non dimentichiamo

Il 27 gennaio è la Giornata della memoria: ci ricorda le vittime del genocidio degli ebrei, avvenuto durante la seconda guerra mondiale. Qualcuno si è interrogato sulle cause di quello sterminio, pianificato nei minimi dettagli per volontà di Hitler; tra loro vi è la filosofa Hannah Arendt che, seguendo il processo al criminale nazista Adolf Eichmann, si pose il problema dell’origine del male. Constatando che il male può essere perpetrato anche da persone apparentemente “banali”, la filosofa affermò che uomini come Hitler o Eichmann non dialogavano mai con se stessi, non guardandosi dall’esterno. Io credo, invece, che Hitler qualche volta si sia fermato a meditare su ciò che stava facendo, ma era così convinto dei suoi ideali che non si fece prendere dal dubbio. Per questo è importante avere sempre un minimo di incertezza riguardo a ciò che pensiamo, così da non essere “fagocitati” dai nostri stessi pensieri.

Non tutti, per fortuna, sono stati crudeli come Hitler o la pensavano come lui. Alcune persone hanno salvato uno o più ebrei dalla morte: i cosiddetti “Giusti tra le Nazioni”. I Giusti non sono degli eroi, ma degli individui che si sono mobilitati per salvare vittime innocenti, perché pensavano fosse la cosa giusta da fare.

Quest’anno siamo stati spettatori di un reading teatrale, “Paura silenzio coraggio”, offerto dal Comune di Ravenna e messo in scena dalla compagnia “Destinatari sconosciuti”. Durante la rappresentazione, gli attori ci hanno letto di ebrei salvati dalla deportazione dai vicini di casa, da passanti o amici. Ogni storia trattava di paura e coraggio, e portava a una riflessione: scegliere tra il bene e il male. Mi sono domandata se anche io avrei aiutato oppure no.

Abbiamo ascoltato diverse storie, tra cui quella di un’infermiera che lavorava presso una stazione dove un giorno si fermò un treno diretto ad Auschwitz; i “passeggeri” erano in viaggio da ore, forse giorni, e avevano bisogno di cibo. Nonostante il divieto dei soldati di fornire loro dei viveri, lei si pose davanti al treno per bloccarlo. Il suo sforzo fu ripagato: i militari le permisero di portare acqua e cibo ai prigionieri. Un’altra storia degna di essere raccontata è quella del villaggio francese Chambon-sur-Lignon, la cui popolazione un giorno si recò in chiesa per la messa. Era il periodo in cui gli ebrei venivano deportati e tutti aspettavano che il pastore ne parlasse, e infatti l’ecclesiastico mandò un forte messaggio ai propri fedeli: li invitò ad aiutare gli ebrei perché erano esseri umani esattamente come loro. Da quel momento il paese divenne pronto ad accogliere chiunque rischiasse la vita. Il ruolo straordinario rivestito dagli abitanti di Le Chambon-sur-Lignon è stato riconosciuto con un’onorificenza dallo Yad Vashem di Gerusalemme, nel 1990. Questo racconto mi ha fatto capire quanto le parole di una sola persona possano influenzare l’intera collettività.

La Giornata della memoria è una data molto importante del nostro calendario, perché dovrebbe aiutarci a non ripetere gli stessi errori del passato. Negli ultimi tempi, però il suo scopo sta forse venendo meno: l’antisemitismo si sta nuovamente diffondendo in Europa, in parte a causa della guerra tra Hamas e Israele. Sono ricomparse stelle di David sulle porte dei cittadini ebrei e avvengono ancora attentati contro di loro. Se continueremo così, il percorso di conquista dei diritti umani non farà passi avanti, anzi, e forse toccherà anche a noi essere oggetto di discriminazioni.

Matilde Soddu, classe 3^ A

Scuola media ’Mattei’

di Marina di Ravenna

Prof.ssa Roberta Angelini