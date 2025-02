Pauroso incidente a Villa San Martino. Salva una bambina

Si è per fortuna rivelato meno grave rispetto a quanto in un primo tempo temuto il pauroso scontro tra due auto avvenuto l’altra sera a Villa San Martino, all’intersezione tra via Provinciale Bagnara e via Canaletta. Il bilancio è di tre feriti – una coppia di coniugi e la figlioletta di 8 anni – trasportati in ambulanza all’ospedale di Ravenna con codici di media gravità. Illese le altre due persone coinvolte, un ragazzo e una ragazza.

L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 21.30. A venire a collisione sono state un’Audi condotta da un uomo, con a bordo una donna, e una Fiat Punto su cui viaggiava la suddetta famiglia. La prima vettura percorreva via Canaletta diretta verso Lugo; nell’attraversamento dell’incrocio con via Provinciale Bagnara è avvenuta la collisione con la ‘Punto’ che procedeva con direzione di marcia Provinciale Felisio-Villa San Martino, e che quindi rispetto all’Audi proveniva dalla destra.

In seguito al violento impatto la ‘Grande Punto’ è piombata in un fossato, terminando la sua corsa ruote all’aria. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica, i Vigili del Fuoco di Lugo e la Polizia Locale. Nel frattempo è atterrato anche l’elicottero di Bologna Soccorso. Un tratto della Provinciale Bagnara è stato chiuso al traffico.

