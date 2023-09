Pauroso incidente auto contro moto: travolti padre e figlia di 10 anni

Lugo (Ravenna), 23 settembre 2023. E’ di due feriti, una bambina di 10 anni e il padre, entrambi trasportati all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena (la prima in elicottero ed il secondo in ambulanza), il bilancio della paurosa collisione tra uno ‘scooterone’ e un’auto, avvenuta oggi (sabato) poco dopo le 13 a Lugo, nel tratto di via Piratello compreso tra la la rotatoria da cui ci si può immettere su via Qurantola (o su via Mentana) e la rotonda di via di Giù.

Secondo una prima ricostruzione del personale del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, l'automobilista, un 55enne che stava percorrendo via Piratello con direzione di marcia Bagnacavallo-centro di Lugo, ha effettuato un’inversione ad ‘u’ ed è venuto a collisione con lo scooter, il quale che sopraggiungeva alle sue spalle.

In seguito all’impatto, padre e figlioletta sono rovinati sull’asfalto, riportando traumi e ferite. Illeso invece l’automobilista. Sul posto due ambulanze, l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ e le pattuglie della Polizia Locale della Bassa Romagna.

La ragazzina, cosciente, è stata trasportata con il velivolo al ‘Trauma Center’ del nosocomio cesenate. Anche il padre è stato trasportato, in questo caso in ambulanza, al ‘Bufalini’. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, un tratto di via Piratello è stato chiuso al traffico.