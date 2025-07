Pauroso scontro tra auto alle porte di Massa Lombarda: ferite madre e figlia / FOTO

Massa Lombarda (Ravenna), 3 luglio 2025. E’ due donne ferite, madre e figlia - con quest’ultima che è stata trasportata in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena con un codice di media gravità - il bilancio di una paurosa collisione tra due auto avvenuta questa mattina alle porte di Massa Lombarda, all’intersezione tra via Campazzo e via Nuova. Intorno alle 8, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, un 56enne al volante di una Renault Megane stava percorrendo via Nuova, diretto verso via Bagnarolo.

Gli effetti della collisione (foto Scardovi)

Giunto al suddetto incrocio ‘a raso’, si è scontrato con una Volkswagen ‘Golf’ che proveniva dalla sua destra. Vettura condotta da una 40enne (con a bordo la madre) che percorreva via Campazzo proveniente da Massa Lombarda.

In seguito all’impatto le due auto sono piombate in un fossato, arrestando la propria corsa una sopra l’altra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo e la Polizia Locale. La 40enne è stata trasportata sul velivolo al ‘Bufalini’ di Cesena in condizioni di media gravità, mentre la madre è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Lugo. Illeso il 56enne.