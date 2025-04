La ‘pausa caffè’ di Carlo e Camilla, se ne occuperà ’La Campaza’: “Ci sarà pure la zuppa inglese”

Ravenna, 3 aprile 2025 – Caffè, ovviamente: perché quello non può non esserci. E poi il tè, immancabile, radicato nella cultura inglese. E pasticceria, dolci, stuzzichini salati: “La nostra idea è valorizzare, per quanto possibile, il territorio” dice Gilles Donzellini de ’La Campaza’. Il ristorante di Fosso Ghiaia, sull’Adriatica, già famoso anche per il villaggio delle cicogne, si è aggiudicato la preparazione del ’coffee break’ dei Reali inglesi a palazzo Merlato, che si terrà nel pomeriggio del 10 aprile, in occasione dell’attesissima visita a Ravenna di re Carlo III del Regno Unito, della regina consorte Camilla e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcuni dettagli sono top secret per motivi di sicurezza.

“Ci saranno caffè, tè, pasticceria dolce e salata e non potrà mancare la zuppa inglese – dice Donzellini –. Cureremo direttamente tutte le preparazioni culinarie, oltre che la ’mise en place’, l’aspetto estetico. Da questo punto di vista utilizzeremo dei tavoli in resina con assi di pino della nostra pineta, con venature rosse e dorate, che usiamo anche nel nostro ristorante, e che hanno una gamba in ferro battuto in cui è incastonato un mosaico contemporaneo realizzato da Annafietta: vogliamo enfatizzare il rapporto col territorio. Inoltre stiamo cercando di capire se sia possibile servire tè e caffè in tazze di ceramica di Faenza. Vogliamo valorizzare la nostra terra in tutti i suoi aspetti, compresa la tradizione pasticcera e la stagionalità dei prodotti, per lasciare un’impronta, e non replicare ciò che i nostri ospiti a casa loro sanno fare meglio di noi”.

I titolari de ’La Campaza’ attendono ulteriori linee guida da parte dello staff dei Reali inglesi circa eventuali preferenze da parte degli ospiti del ’coffee break’. Ieri Palazzo Merlato ha messo nero su bianco l’esigenza di allestire questo momento di ristoro per gli ospiti con una determina dirigenziale in cui si legge che “vista la rilevanza dell’evento, il Gabinetto del Sindaco ha interloquito coi servizi cerimoniali di entrambe le Autorità (i Reali del Regno Unito e il Presidente della Repubblica, ndr) per organizzarlo al meglio” ed è così stato “convenuto che fosse opportuno fornirsi di una coffee station dove vengano serviti caffè e tè e biscotteria ai circa 80 partecipanti, nell’attesa dello scambio dei saluti con le personalità in visita”. Il momento di ristoro ha un costo di 2.112 euro e si lavora alacremente per fare in modo che contribuisca a lasciare un bel ricordo della nostra città agli ospiti.