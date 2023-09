"Pausa pranzo? Sono turni che garantiscono la copertura anche durante il pranzo"

Ancora una volta viene screditato sui giornali il servizio di Salvataggio delle spiagge di Cervia. A replicare a ’Romagna Cervese’ e ’Cervia Ti amo’ è l’ufficio stampa della Coop bagnini. Scrive: "Questo attraverso l’uso strumentalizzato dei fatti con scopi diffamatori del servizio di salvataggio e del progetto sicurezza realizzato dal Comune di Cervia con la Cooperativa bagnini. La Cooperativa specifica che non ha intenzione di prestare il servizio di Salvataggio, considerato tra i migliori a livello nazionale, alla strumentalizzazione politica di un gruppo di persone a scopo elettorale. Altra cosa sono le proposte legittime di chi vuole confrontarsi sul miglioramento di un servizio. Quello che abbiamo letto non è un dibattito utile a migliorare la sicurezza sulle spiagge, a cui la Cooperativa è favorevole, ma è un teatrino politico, già visto, messo in campo con toni beceri e, per alcuni aspetti, diffamatori. Il pregiudizio politico è evidente nelle dichiarazioni dove vengono fatte affermazioni inesatte, basate su false informazioni che non hanno riscontro nella realtà e le cui fonti sono tenute anonime". Continua: "Sono state verificate le dichiarazioni di queste fonti? Evidentemente no. Basti pensare all’argomento “pausa pranzo” rappresentato erroneamente: in realtà si tratta di turni di lavoro, disposti dalla Cooperativa, che garantiscono la copertura del servizio anche durante il pranzo. Suggeriamo a queste persone di verificare con serietà l’autorevolezza e la veridicità di quanto suggerito dalle fonti che usano. Riaffermiamo che la Cooperativa bagnini svolge l’organizzazione del Salvataggio nel totale rispetto delle ordinanze Regionali, Comunali e per quanto prescritto dalle Autorità marittime. Auspichiamo, quindi, che si torni a parlare dell’argomento al solo scopo di migliorare il servizio e all’interno degli ambiti istituzionali di competenza. Se invece si continua questa campagna di discredito, la Cooperativa sarà costretta a chiedere delucidazioni in opportuna sede".