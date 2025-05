"Pausa primaverile per tirare il fiato"

"Io credo che una vacanza primaverile sarebbe utile – spiega Elisa Fieraru, studentessa dell’Istituto Tecnico Commerciale – per tirare il fiato a metà del quadrimestre o pentamestre e ricaricare le pile per la tirata finale. Ad aprile e maggio ci sono molte verifiche e interrogazioni, per questo una pausa sarebbe utile per chi magari deve recuperare qualche materia. Allo stesso tempo, permetterebbe di avere un po’ più tempo per se stessi, che al giorno d’oggi non è facile trovare: siamo sempre di corsa. Se inserissero le vacanze primaverili, io sarei contenta. Stando a casa da giugno a settembre, quando torniamo non ci ricordiamo nulla di quanto fatto l’anno precedente".