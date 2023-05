Pausini, ultimi giorni per ritirare il pass

Ultimi giorni per ritirare l’invito per il concerto di Laura Pausini riservato ai residenti a Solarolo. Lo ha ricordato ieri su Facebook il sindaco Stefano Briccolani. Manca poco più di un mese al concerto che la Pausini regalerà alla sua cittadina domenica 18 giugno allo stadio ‘C.Arboscelli’, alle ore 18. Il pass va ritirato entro questa settimana.

"Provvederemo a creare i posti a sedere necessari per garantire una comoda visione dello spettacolo – dice Brisccolani – . Per le persone disabili sarà attivato un ingresso riservato su piazzale Kennedy e riserveremo in quel luogo anche posti auto per gli stessi. All’interno sarà anche allestita un’apposita pedana per le persone in carrozzella. Sarà inoltre presente un’area ristoro.

I ragazzi delle nostre scuole potranno stare tutti insieme a ridosso del palco dove riserveremo a loro uno spazio dedicato per vivere in compagnia degli amici questo speciale evento del nostro paese. Orari di distribuzione inviti in municipio al primo piano. Oggi dalle 9.30 alle 13. Domani dalle 9.30 alle 14.