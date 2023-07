"Pavaglione, alberi di Giuda decimati"

Una lunga battaglia che potrebbe giungere a una svolta. I protagonisti del confronto, che negli anni ha coinvolto in particolare Anna Baraldi, consigliera della consulta di Lugo Centro, e l’amministrazione, sono gli alberi di piazza Mazzini, quella interna al Pavaglione. I cercis siliquastrum, tipologia nota anche come ‘albero di Giuda’, nel 2017 erano 12. Di questi, come si legge nelle cronache del luglio di quell’anno, nove erano stati collocati in vasi interrati nel suolo del piazzale, gli altri erano in evidente sofferenza con rami spogli, foglie gialle e rami secchi. Già l’anno prima la Consulta aveva espresso un parere negativo bocciando sia la scelta della tipologia di alberi, ritenuta non idonea, sia la collocazione del verde, in contrapposizione alla "natura mercantile" della piazza. L’investimento per la piantumazione costò all’epoca 42.000 euro alle casse comunali. Nel novembre dello scorso anno, il loro numero si era ridotto a 8. Ora sono 3. "Gli alberi rimossi erano molto fragili, toglierli era l’unica scelta possibile – spiega l’assessore all’ambiente del Comune Maria Pia Galletti –. Vorrei che questa vicenda dei cercis non fosse un terreno di contrapposizione politica, una posizione che peraltro ho sempre avuto anche nelle riunioni della Consulta".

L’assessore quindi rilancia e apre le porte a una possibile alternativa. "Credo – sottolinea – che, in vista dell’autunno, possiamo prenderci il tempo per fare tutte le considerazioni del caso e pensare la presenza del verde all’interno del Pavaglione anche in un modo rinnovato". A suggerire la sostituzione degli alberi con delle fioriere ci aveva pensato già da tempo Anna Baraldi. "Forse l’amministrazione pensa che togliendo gli alberi via via che si seccano poi nessuno si accorga del fatto che stanno sparendo – commenta Anna Baraldi –. Nel corso della giunta itinerante dello scorso anno ho fatto presente, come altre volte in precedenza, lo stato in cui si trovano quei poveri cercis. Ho chiesto, senza ricevere risposta, quale fosse la causa che portava alla loro morte, la mancanza di irrigazione o, al contrario, come sostenuto dal sindaco, il loro “annegamento”. Se si fosse individuata la causa forse, e dico forse, i 5 cercis che ancora erano vivi lo scorso anno si sarebbero potuti salvare. Visto che la manutenzione è stata limitata negli anni alle sole potature estreme, ho proposto e propongo per questo di sostituirli con delle belle fioriere da affidare, come manutenzione, ad un vivaio locale. E’ quello che succede per le rotonde controllando naturalmente che gli interventi vengano svolti a regola d’arte".

Monia Savioli