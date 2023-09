Pavaglione, asta pubblica per l’affitto di un locale Il Comune di Lugo ha indetto un'asta pubblica per affittare un locale di 12,48 mq in piazza Mazzini 55. L'offerta minima è di 4.039,82 €/anno. L'asta si terrà il 2 ottobre, le offerte devono essere presentate entro il 29 settembre.