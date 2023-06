Pavaglione, dopo l’alluvione servono lavori

Situazione ancora incerta per le attività che hanno sede nei portici del Pavaglione. L’alluvione ha lasciato un segno che si è sovrapposto, accentuandole, alle problematiche connesse agli interventi di straordinaria manutenzione di cui i locali avrebbero bisogno. Il risultato è che gli esercenti hanno sospeso il pagamento della rata trimestrale di affitto in scadenza a fine giugno.

L’amministrazione, a cui competono gli oneri legati ai lavori di straordinaria manutenzione, deve ancora decidere come affrontare il pagamento dei costi, se quindi sostenerli direttamente incaricando ditte specializzate per mettere mano a muri e pavimenti oppure se delegare il compito ai singoli esercenti e scontare poi la spesa dalle rate dell’affitto. Oltre alle valutazioni legate alla gestione dei costi, poi, a dilatare i tempi concorre anche la necessità, da parte sempre dell’amministrazione, quantomeno di interpellare la Sovrintendenza dei beni culturali, il cui parere è vincolante per l’avvio dei lavori anche se si tratta soltanto di operazioni di ripristino dell’esistente e non di modifiche.

Sono dieci al momento le attività più compromesse, nelle quali i danni da alluvione hanno reso ancora più critica la condizione dei pavimenti e soprattutto dei muri che già avrebbero avuto bisogno di interventi e sui quali si è creata umidità e con lei tanta muffa.

"Fino ad ora – spiegano – siamo riusciti a tenere sotto controllo la situazione con trattamenti finanziati direttamente. Ora però – sottolineano – servono lavori più importanti". Fra quei 10, qualcuno continua a tenere chiuso, qualcun altro apre parzialmente mentre altri hanno deciso di riaprire immediatamente, rimandando il problema al futuro.

"Togliere tutti i mobili e verificare i danni è davvero faticoso – precisano gli esercenti –. Chi non lo ha fatto per non vedere la muffa crescere sui muri, sta semplicemente posticipando gli effetti di qualcosa che presto o tardi dovrà essere affrontato non solo per rispetto dei clienti – continuano – ma anche per se stesso. Noi passiamo nei negozi tantissimo tempo. L’esigenza di riaprire il più presto possibile è comprensibile – concludono – ma ci sono anche aspetti legati alla salubrità degli ambienti che occorre tenere presente. Nelle muffe che si sono create ci sono batteri che, se respirati, possono risultare pericolosi per la salute".

Monia Savioli