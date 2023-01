"Pavaglione e centro, serve decoro"

Quella per la conservazione e, in alcuni punti, del ripristino del decoro cittadino è una lotta che, per la consulta di Lugo Centro, dura da anni. Dal 2014 il confronto su questi temi impegna personalmente la designer e consigliera della consulta, Anna Baraldi. Da quasi dieci anni Baraldi documenta le varie carenze sul fronte decoro, unitamente ai verbali di consulta in quello che lei chiama "libro nero". "Il colore è casuale – spiega – ma la funzionalità del libro è fondamentale per ricordare. Di decoro relativamente alle aree del centro abbiamo parlato anche l’ultima volta, durante la riunione di consulta e a breve chiederò un nuovo incontro sempre su questo tema. Sono in consulta dal 2014 e ancora combatto per la pulizia dei bagni pubblici e del Pavaglione. E ancora continuo a chiedere interventi di pulizia per la pavimentazione del quadriportico, dei cestini e dello spazio alla base dei cestini che lo attorniano, del monumento Baracca e della panchina vicina a ‘La meridiana dei popoli’ spesso dimenticata. Come ho detto durante l’ultima consulta – aggiunge – continuo a notare tanta criticità e poco decoro".

E dire che il decoro rappresenta anche uno dei punti importanti da salvaguardare per favorire non solo l’attrattività del centro ma anche della attività commerciali lì presenti, come sottolineato nei giorni scorsi dal presidente della Confesercenti, Bruno Checcoli. "La Galleria Minardi è ormai diventata una latrina pubblica – continua Anna Baraldi – alla quale si aggiungono anche i locali chiusi, piano terra e primo piano della galleria della Banca Credit Agricole. Per questo continuo a ricordare all’amministrazione di sollecitarne la pulizia. Abito in via Tellarini e posso dire che la strada versa in condizioni pietose. Un materasso abbandonato lungo la strada è rimasto là per giorni. Sono anni che l’amministrazione pubblica pubblicizza l’uso delle applicazioni legate al corretto smaltimento dei rifiuti ma lo stesso "rifiutologo" che utilizzo da anni, dal 20192020 non prende più in considerazione le segnalazioni". Oltre a chiedere un impegno diretto sia da parte dell’amministrazione sia da parte dei cittadini, Anna Baraldi, sottolinea l’esigenza di avere anche dei supporti in grado di facilitare il mantenimento del decoro. "Continuo a chiedere il censimento di tutti i cestini del centro storio e l’acquisto di almeno altri 200 da collocare in punti strategici, soprattutto laddove dove sono stati tolti e mai ripristinati – conclude. "Ad esempio non ce ne sono più né via Tellarini e tantomeno in Matteotti all’uscita della galleria".

Monia Savioli