"Pavaglione, ripristino dei negozi in primavera"

Il ripristino dei negozi del Pavaglione è stato al centro dell’incontro che si è svolto di recente fra amministrazione comunale, commercianti e associazioni di categoria. La proposta del Comune, formulata dagli assessori ai Lavori pubblici Veronica Valmori e alle Attività produttive Luciano Tarozzi, giunti all’incontro insieme al vice segretario generale Andrea Gorini e al dirigente dell’Area Servizi al territorio Fabio Minghini e al perito assicurativo del Comune, prevede che i lavori di risanamento dei locali colpiti dall’alluvione del maggio scorso possano partire dalla prossima primavera, indicativamente fra marzo e aprile 2024. Per gli esercenti che hanno subìto i danni più ingenti, si tratta di un tempo assolutamente improprio, in considerazione del Natale che sta arrivando. Per questo, alcuni di loro, hanno deciso di procedere in autonomia, finanziando direttamente gli interventi.

"Non esiste che si possa accogliere la clientela in prossimità delle feste natalizie in locali danneggiati e insalubri – spiegano –. Per questo, in accordo con il Comune, abbiamo deciso di procedere in modo diretto. Siamo consapevoli che dovremo finanziare di tasca nostra gli interventi chiedendo poi conto al Comune per la quota di sua competenza. Contiamo per questo sulle risorse messe a disposizione dall’assicurazione. È vero che siamo in affitto ma è anche vero che all’interno dei locali ci siamo noi a lavorare e ad accogliere la clientela. Per questo abbiamo deciso di procedere in autonomia. Gli altri esercenti decideranno in che modo procedere". La scelta delle attività che faranno partire i lavori entro la prossima settimana, sono state semplicemente comunicate al Comune che ne ha preso atto. L’iter definito dall’amministrazione e che prevede dei tempi sicuramente più estesi per la partenza dei lavori, prevede la definizione del risarcimento da parte dell’assicurazione entro il prossimo dicembre. Solo a quel punto il Comune sarà in grado di affidare i lavori che, come sottolinea l’amministrazione, "si auspica possano iniziare dal mese di marzo e aprile 2024 sempreché non venga valutato come più opportuno per le singole attività eseguire i lavori nel periodo estivo. Nell’incontro – prosegue l’amministrazione nella nota diffusa – è stato chiarito che per il periodo di eventuale chiusura del negozio non dovrà essere corrisposto il canone di locazione". Aggiungono gli assessori Tarozzi e Valmori: "Abbiamo illustrato la proposta per avere i tempi adeguati prima dell’avvio degli interventi. Da parte dell’Amministrazione intendiamo lavorare per un risultato condiviso e utile per tutti".

Monia Savioli