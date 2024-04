Pavone d’oro, altri finalisti

Seconda semifinale per la 43sima a edizione del Pavone d’oro, concorso canoro faentino ideato da don Italo Cavagnini nel 1969 e riservato ai giovani under 18. A termine della serata, grazie al voto di pubblico e giuria tecnica, sono stati resi noti i nomi di altri quattro finalisti che, oltre a vincere la serata, accederanno direttamente alla finlissima del 20 aprile. Ecco chi sono: Categoria A Lia Ponomarenko, ’Ragazza sola’. Categoria B1 Giovanni Bandini, ’Pensa’. Categoria B2 Alice Mordenti, ’Dangerous woman’. Categoria C Samuele Bertoni, ’Take me to church’. Ieri sera l’ultima semifinale, anche questa condotta da Enrico Palli, Mattia Delpopolo e Simone Leonardi con la musica suonata dalla a band del Pavone d’oro, capitanata dal maestro Gabriele Bertozzi.

Alla band si sono uniti il Coro delle Voci Bianche (diretto da Daniela Peroni) e il Coro del Pavone d’oro composto da alcune delle vincitrici delle passate edizioni: Sara Zannoni, Clarissa Nicoletto e Giulia Toschi.

Prossimo appuntamento, sabato 20 aprile con la finale al teatro Masini.