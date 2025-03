’Pavone d’oro’, altri tre finalisti. Sabato sera l’ultimo atto

Seconda semifinale domenica scorsa per il ’Pavone D’oro’, concorso canoro faentino per gli under 18, al teatro Masini di Faenza. Ad aprire la manifestazione è stato un brano del musical ’The greatest show man’ ispirato alla storia della nascita del circo e animato dalla Compagnia del Cancello, che ha supportato il tema di questa edizione 2025. Ieri sera si è svolta l’ultima semifinale, al termine della quale sono stati annunciati tutti in nomi dei finalisti i tre premi speciali assegnati dal comitato organizzativo. La finalissima (sempre al teatro Masini) si svolgerà alle 20.30 di sabato prossimo.

Come nella passata edizione, ha avuto il suo peso il voto live online del pubblico presente che ha contribuito, insieme al voto della giuria tecnica, a decretare un finalista per serata per ogni categoria in gara. La votazione online del pubblico è avvenuta tramite la scansione di un qr code che permette di assegnare un voto al proprio cantante preferito (scuole escluse). I vincitori di domenica, entrati direttamente in finale, sono Lia Ponomarenko con la canzone ’Diventare un albero’, (Categoria A), Iacopo Graziani con ’La nuova stella di Broadway’ (Categoria B) e Matteo Violani con ’La sera dei miracoli’ (Categoria C). A condurre le serate sono Enrico Palli, Sandro Bucci, Mattia Delpopolo e Simone Leonardi.