Pavone d’oro, che coro. Sul palco con Artistation

“e’Borg in Festa“, in programma fino a domani, si appresta a regalare una serata speciale. Oggi alle 20.30 l’associazione culturale “Il Pavone d’oro“, in collaborazione con la scuola di musica Artistation di Faenza, presenterà infatti un evento nell’evento, caratterizzato dalla musica come protagonista principale. Ci saranno il Coro delle Voci Bianche del Pavone d’oro, diretto da Daniela Peroni e la Big Band di Artistation. Non mancheranno i protagonisti del concorso canoro del Pavone d’oro, il Trio Italiano e alcuni esponenti delle band storiche tra cui gli Angeli Neri, gli Ohm, gli Eucaliptus, le Ombre, e tanti amici di don Italo Cavagnini, fondatore del Pavone d’oro nel 1969.

Questo momento di festa rappresenterà anche l’occasione per salutare il parroco uscente di Sant’Antonino, don Marco Ferrini, che presto si presenterà ufficialmente ai fedeli delle parrocchie di San Michele Arcangelo in Brisighella, San Ruffillo e San Pietro in Fognano. Il saluto del prete, che continuerà a ricoprire la carica di presidente del Pavone d’oro, avrà luogo sul palco all’interno del cortile della parrocchia di Sant’Antonino in Corso Europa, 73, dove i protagonisti si esibiranno a turno. Possibilità anche di cenare.