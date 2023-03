Pavone d’oro, conto alla rovescia Concorso al via tra una settimana

Ai nastri di partenza la 42esima edizione del concorso canoro Il Pavone D’oro, riservato alle giovani ugole del territorio e non solo. Si parte il 9 marzo alle 20.15 con la prima semifinale al Teatro Comunale Masini di Faenza. Sono 222 i cantanti in erba che si sfideranno nel corso della manifestazione, ideata da don Italo Cavagnini nel 1969. Un numero da record grazie alla partecipazione di ben 7 classi di scuole elementari del territorio per le quali è stata creata una categoria ad hoc. Quattro le serate in programma: 9, 10 e 11 marzo alle 20.15 al Masini con le semifinali ad offerta libera, mentre la finalissima (sempre al Masini) è prevista per sabato 25 marzo alle 20.30 (i biglietti saranno in vendita durante le serate di semifinale e in successive giornate specifiche ancora da definire). Confermata la presenza di una doppia band grazie alla collaborazione con la Scuola di musica Artistation che contribuirà a rafforzare la parte musicale, mettendo a disposizione un gruppo di giovanissimi musicisti che seguirà la categoria dei più piccoli. I partecipanti alla gara canora saranno suddivisi per fasce di età: Categoria A (fino ai 9 anni compresi), B1 (10-12 anni), Categoria B2 (13-14 anni), C (15-18 anni) a cui si aggiunge la Categoria Scuole.