Pavone d’Oro, ecco i finalisti. In 18 a caccia della vittoria

Si è conclusa con la terza semifinale la prima tranche del concorso canoro faentino ‘Il Pavone D’Oro’ ideato da don Italo Cavagnini nel 1969 e giunto quest’anno alla 44esima edizione. Dalle tre semifinali sono stati scremati i 18 concorrenti che accederanno alla finalissima in programma sabato 22 aprile, sempre al Teatro Masini di Faenza. Sono 6 i finalisti per ogni categoria (A,B,C) e un vincitore della categoria scuole, mentre il trionfatore assoluto della 43 a edizione verrà scelto tra i soli finalisti della Categoria C. Al vincitore andrà un prestigioso premio in ceramica della Bottega d’Arte Gaeta di Faenza.

Ecco chi resta in gara: Categoria A: - Frida Ternetti - Lia Ponomarenko - Matilde Gubellini - Alice Gorini - Orlando e Ludovico Mele - Rebecca Racu. Categoria B: - Sofia Bertaccini - Iacopo Graziani - Iris Cimatti - Francesca Mordenti - Alice Ricci - Julia Corpaci. Categoria C: - Samuele Bertoni - Matteo Violani - Lorenzo Sansavini - Amy Rose Erbacci e Matilde Piancastelli - Alice Mordenti - Cecilia e Filippo Babini. Vince la categoria scuole la classe 2 a B della scuola elementare Tolosano. Annunciati anche i tre premi speciali assegnati dal comitato organizzativo e offerti dai componenti della band faentina storica ‘Angeli Neri’, Franco e Pino: premio Simpatia, alla 3 B della Scuola d’infanzia Girasole; il premio Fedeltà è stato vinto da Ilaria Sozzi; premio della Critica a Camilla Alvisi.