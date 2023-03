Pavone d’oro: i quattro vincitori della seconda semifinale del concorso canoro

Si è disputata venerdì sera la seconda delle tre semifinali del 42° Pavone D’Oro, concorso canoro faentino ideato da Don Italo Cavagnini dedicato agli under 18. Si qualificano alla finale Alice Lacchini (categoria A), Iacopo Graziani (B1), Sara Calamelli (B2), Emanuele Tedaldi (C). Novità di questa edizione è il voto live online del pubblico presente che contribuisce, insieme al voto della giuria tecnica, a decretare un finalista per serata per ogni categoria . I partecipanti alla gara canora sono infatti suddivisi per fasce di età: Categoria A (fino ai 9 anni compresi), Categoria B1 (10-12 anni), Categoria B2 (13-14 anni), Categoria C (15-18 anni) a cui si aggiunge quest’anno anche la Categoria scuole. Ieri si è svolta l’ultima semifinale e sono stati annunciati i finalisti che si disputeranno la vittoria il 25 marzo al teatro Masini.

Nella foto: Sara Calamelli

ed Emanuele Tedaldi