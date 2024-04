Pavone d’oro, i tre finalisti

Ha preso il via giovedì sera al teatro Masini di Faenza la 43esima edizione del Pavone d’oro, concorso canoro faentino ideato da don Italo Cavagnini nel 1969 e riservato agli under 18. È stato l’anno dei record, visto l’altissimo numero di partecipanti (oltre 260) e la presenza di sei classi di scuole elementari del territorio faentino.

Come nella passata edizione, ha avuto peso il voto live online del pubblico presente che contribuisce, insieme al voto della giuria tecnica, a decretare un finalista per serata per ogni categoria in gara. La votazione online del pubblico avviene tramite la scansione di un QR code che permette di assegnare un voto al proprio cantante preferito.

I vincitori della prima semifinale sono, per la Categoria A: Lucrezia Gagliani, che ha cantato ’Montagne verdi’. Categoria B1: Matteo Piras con ’Me gustas tu’. Categoria B2: Jacopo Graziani con ’Finalmente tu’ e infine Matilde Montanari con ’Stand up’.

Come ogni anno, il tema delle serate è stato svelato durante la prima semifinale: protagonista di quest’anno è stata Barbie in un’atmosfera festosa e coloratissima. Stasera si replica con l’ultima semifinale, mentre la finalissima (sempre al teatro Masini) sarà sabato 20 aprile alle 20.30.