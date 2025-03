Pavone d’Oro, selezionati 60 brani. Venerdì le semifinali a Faenza

Dopo il grandissimo entusiasmo riscontrato nel post-iscrizioni con oltre 90 richieste ricevute, l’edizione 2025 del Pavone d’Oro sta approssimandosi alla partenza. Necessario l’intervento iniziale dell’organizzazione che ha dovuto selezionare, nel rispetto del regolamento, soli 60 brani dando la priorità ai giovani del distretto faentino e suddividendo equamente i partecipanti tra le tre categorie in gara per l’edizione ventura: A (fino a 10 anni), B (dagli 11 ai 14 anni) e C (dai 15 ai 18 anni). Quattro le serate in programma: da venerdì a domenica con finalissima prevista per sabato 22 marzo. Tutte le serate si terranno al Teatro Comunale Masini. L’ingresso alle semifinali sarà ad offerta libera, ma ad accesso controllato sino ad esaurimento posti disponibili mentre i biglietti per la finalissima sono acquistabili sul sito Vivaticket o presso i rivenditori locali Vivaticket. Prezzi e disponibilità qui: https://www.vivaticket.com/it/ticket/440-pavone-d-oro/260960.

Rinnovato anche per il 2025 il progetto “Armonie in Crescendo” che vedrà il coinvolgimento di 6 classi di scuola primaria che gareggeranno all’interno della Categoria Scuole. Durante le tre semifinali tutti i cantanti si contenderanno il posto in finale e saranno valutati da una giuria di esperti musicali e addetti del settore dello spettacolo.

Come per la passata edizione, anche il voto live online del pubblico presente contribuirà, insieme al voto della giuria tecnica, a decretare un finalista per serata per ogni categoria in gara. La votazione live del pubblico avverrà tramite la scansione di un QR code che permetterà di assegnare un unico voto per categoria (scuole escluse) al proprio cantante preferito. Passeranno quindi alla finalissima del 22 marzo i primi 6 classificati delle Categorie A, B e C e la classe vincitrice della Categoria Scuole. Il vincitore assoluto della 44esima edizione verrà poi scelto tra i soli finalisti della Categoria C. Al termine delle tre serate di semifinale verranno annunciati anche i 3 Premi Speciali (intitolati a Domenico Bendoni, Maurizio Tramonti e Giancarlo Alboni) assegnati dal comitato organizzativo insieme al totale dei finalisti.

Resta invariato il format della manifestazione: musica al 100% live grazie alla storica band del Pavone d’Oro capitanata dal maestro Gabriele Bertozzi. I più piccoli e le scuole saranno invece accompagnati dai giovani musicisti di Artistation. Alle band si uniscono il Coro delle Voci Bianche, diretto da Daniela Peroni e il Coro del Pavone D’Oro.