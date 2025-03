Pavone d’Oro, stasera la prima semifinale

Prende il via stasera la prima semifinale del Pavone d’Oro, il celebre concorso canoro alla 44esima edizione, ideato da don Italo Cavagnini nel 1969. Oltre 220 i giovani che calcheranno il palco del Masini grazie alla partecipazione di sei classi di scuole elementari del territorio per le quali, per il terzo anno consecutivo, è stata creata una categoria ad hoc. Le semifinali si terranno poi anche sabato e domenica, con la finalissima fissata per il 22 marzo.

In queste tre serate i cantanti saranno valutati da una giuria di esperti e addetti, e avrà un peso anche il voto dal vivo online del pubblico, insieme a quello della giuria tecnica. Passeranno in finale i primi sei classificati delle categorie A, B e C e la classe vincitrice della categoria scuole. Il vincitore assoluto verrà poi scelto tra i soli finalisti della categoria C. Non mancheranno tre premi speciali (intitolati a Domenico Bendoni, Maurizio Tramonti e Giancarlo Alboni). Novità di quest’anno sarà la collaborazione con la compagnia teatrale del Cancello.