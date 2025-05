Pavone investito o ucciso?. Punta Marina si divide

A Punta Marina è stato investito e ucciso un pavone a ridosso della rotonda in pieno centro. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di residenti e automobilisti di passaggio, l’associazione Clama ha avvisato l’Ausl che ha prelevato l’animale per effettuare tutte le analisi del caso. L’episodio è avvenuto martedì sera e sul posto sono intervenuti i Carabinieri forestali, anche loro avevano ricevuto segnalazioni di cittadini che denunciavano l’uccisione dell’animale da parte di un uomo. L’ipotesi più accreditata resta però quella di un incidente stradale: il pavone, secondo diverse testimonianze, si trovava fermo in mezzo alla rotonda quando è stato travolto da un veicolo. Ma c’è chi, tra i residenti, ha sollevato dubbi e avanzato l’ipotesi che si potesse trattare di un gesto volontario. Altri hanno invece lamentato il fatto che le auto vanno spesso a forte velocità e che, quindi, non stupisce che si sia verificato l’incidente, tanto più che i pavoni in questo periodo sono in amore e spesso si fermano in mezzo alla strada. L’uccello fa parte di una colonia che da anni ha scelto Punta Marina come luogo in cui vivere e non sono mancate le polemiche tra i favorevoli e i contrari.

La presenza dei pavoni, ora diverse decine, a Punta Marina, è sempre stata infatti oggetto di polemiche e discussioni. C’è chi li considera un patrimonio naturalistico, un simbolo locale e una presenza affascinante che arricchisce la zona. Ma non mancano gli oppositori, che li accusano di essere rumorosi, invadenti e di sporcare spazi pubblici e privati.

Per favorire una convivenza pacifica tra pavoni e ‘umani’, l’associazione Clama, in convenzione con il Comune, sta portando avanti un progetto che prevede una campagna informativa e l’installazione di cartelli che spieghino la storia della colonia e come comportarsi in presenza degli animali. ’Ne abbiamo già installati alcuni _ spiega Clama - e abbiamo chiesto l’autorizzazione per aggiungerne altri per dare il maggior numero di informazioni possibili. In tanti sono favorevoli alla loro presenza e i pavoni sono diventati anche un’attrazione dal punto di vista turistico. Capita spesso di vedere pullman di comitive che si fermano solo per poterli fotografare, riceviamo anche molte richieste di informazioni dal resto d’Italia di chi vuole venire a vederli e chiede dove si trovano esattamente’. Su richiesta Clama organizza anche incontri con l’esperto Paolo Zannoni per chi vuole sapere come fare per impedire in maniera pacifica agli animali di entrare nel proprio giardino o cortile.

a.cor.