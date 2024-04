Pavone trovato morto: "Gli hanno sparato", indaga la polizia provinciale

Tempi mesti per la fauna ravennate. Dopo la carcassa di lupo recuperata martedì sera a Sant’Antonio, ieri mattina è toccato a un pavone della celeberrima colonia di Punta Marina. Il sospetto è che qualcuno, infastidito dal saltellare leggiadro dei pennuti, abbia fatto fuoco contro uno di loro forse con un’arma ad aria compressa. Un’ipotesi che potrà essere suffragata o meno solo dall’istituto zooprofilattico a cui i resti del pavone (foto) sono stati consegnati dagli agenti della polizia provinciale intervenuti. E per capire se qualcuno possa avere davvero sparato, gli inquirenti hanno già ascoltato vari residenti. Siamo in zona via del Remo dove, con sommo stupore soprattutto dei turisti, diversi esemplari di Pavo cristatus, come nel 1758 li battezzò il naturalista svedese Carlo Linneo, hanno preso a radunarsi forti di una proliferazione massiccia. Una storia da favola finita pure sulle cronache nazionali: forse tutto partì da una coppia in fuga per la libertà. E poi in un frullo d’ali, eccone decine di quegli aristocratici pennuti. Un argomento divisivo per la località rivierasca: ma fino al punto di sparare? Di fatto una testimone ha riferito che verso le 11.30, mentre pedalava, ha sentito alcuni colpi e poi ha visto il pavone esanime sul selciato. C’è chi sostiene pure di avere notato in passato in quel di Punta un uomo armato prendere la mira dalla finestra verso i pennuti. Di fatto son tempi mesti per la fauna ravennate.

Andrea Colombari