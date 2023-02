Pavoni di Punta Marina, a giorni il trasferimento

Pavoni a Punta Marina: il trasferimento sarà imminente

Punta Marina (Ravenna), 17 febbraio 2023 – Entro la fine di febbraio la presenza dei pavoni di Punta Marina potrebbe essere dimezzata. Se tutto va secondo i piani, la prossima settimana Marino Castellucci, titolare di un allevamento di Civitella di Romagna, arriverà nella località balneare per prelevare parte degli esemplari che verranno portati nella sua azienda per essere poi venduti a scopo ornamentale, come chiede un’apposita delibera approvata in giunta. Da alcuni anni una colonia di pavoni ha scelto Punta Marina come casa e negli anni gli esemplari si sono riprodotti fino a diventare un’ottantina. La località è spaccata sulla sorte dei volatili: c’è chi vorrebbe che rimanessero perché ormai "parte dell’identità di Punta", e chi invece protesta per i "rumori notturni, i continui sconfinamenti nelle proprietà private, il guano e i danni provocati ai tetti delle case". Il Comune ha deciso di trasferirne altrove almeno una parte, preservandone l’incolumità, e con una delibera ha stabilito che chi fosse interessato a catturarne tra i 20 e i 40 esemplari, potrà farlo a sue spese.

"Abbiamo avuto un incontro con il consiglio territoriale del mare – spiega l’assessora Federica Moschini – che ha dato all’unanimità parere positivo sul trasferimento di parte dei pavoni. Sappiamo che ci sono state anche molte proteste, ma abbiamo ricevuto anche tante richieste dai residenti di risolvere il problema. È recente la lettera di uno di loro, esasperato, con una foto di nove pavoni sul tetto di casa". L’unico ad aver manifestato interesse per la cattura e il trasferimento è stato l’allevatore di Civitella. "In questi giorni – prosegue Moschini – i veterinari effettueranno i controlli per verificare lo stato di salute degli esemplari e l’eventuale presenza di aviaria. Quindi si procederà con la cattura e il trasferimento che dovranno concludersi entro febbraio, prima che inizi il periodo di accoppiamento ".

Una volta trasferiti nell’allevamento di Civitella il Comune effettuerà due controlli tra tre e sei mesi per verificare le condizioni degli animali.

Cattura e trasferimento, sottolinea la delibera di giunta, dovranno avvenire dei veterinari, senza mettere in pericolo gli animali che dovranno essere trasportati in gabbie di grandi dimensioni.