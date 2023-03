Paziente morta a Cervia (Ravenna), infermiere condannato

Nei confronti dell’imputato l’accusa aveva chiesto 3 anni e 6 mesi (foto di repertorio)

Ravenna, 8 marzo 2023 – Ha sempre negato di avere somministrato sedativi a quella paziente 67enne insonne poi morta. Nel tardo pomeriggio di ieri Enrico Lombardi, infermiere 54enne di Cervia al tempo in forza alla lungodegenza del locale ospedale, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per esercizio abusivo della professione medica e per morte come conseguenza di altro reato.

Il pubblico ministero Antonio Vincenzo Bartolozzi aveva chiesto 3 anni e 6 mesi: il giudice Cosimo Pedullà ha però messo in equivalenza aggravanti e attenuanti arrivando così a un diverso calcolo finale. In quanto all’eventuale risarcimento, la richiesta di provvisionale da 100 mila euro è stata respinta: il danno sarà dunque quantificato dalla sezione civile del tribunale; in questo caso i diretti interessati (i familiari della defunta tutelati dall’avvocato Alessandra Fattorini e l’Ausl Romagna parte civile con l’avvocato Simone Balzani che sostituiva il collega Giuseppe Savini) dovranno promuovere specifica causa.

Secondo le indagini coordinate dal pm Angela Scorza, tutto era accaduto nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2016 sotto agli occhi di una testimone oculare – una infermiera 32enne – la quale in aula nel novembre 2021 aveva riferito questo: la paziente non riusciva a dormire e allora "lui aspirò il farmaco dalla fiala: io gli dissi di aspettare ma lui andò in stanza e somministrò in bolo. Mi disse che dovevo stare tranquilla, che di esperienza ne aveva".

La 67enne, sempre secondo le parole della testimone, "si era addormentata, andava tutto bene". Poi non aveva "dato più segni" di vita. Il tutto in un "lasso di tempo tra le 22 e le 22.30". La teste aveva ripetuto di avere visto il collega "fare una iniezione di Diazepam", psicofarmaco conosciuto pure come Valium. Inoltre mentre la defunta, come disposto dalla dottoressa di turno, era stata attaccata al tanatogramma, il collega "mi disse che aveva aggiunto anche Talofen", forte sedativo: "ma io ho visto solo il Valium".

In quanto alla paziente, era segnata da diverse patologie ma "era lucida" tanto che "di lì a poco sarebbe stata dimessa". Quella notte "non riusciva a dormire: mi attenni alla terapia prescritta, una compressa di Halcion", farmaco per il trattamento dell’insonnia. E’ a quel punto che la teste aveva collocato l’arrivo in stanza dell’imputato il quale avrebbe usato queste parole con la degente: "Vuoi dormire? Se vuoi dormire, io ti aiuto".

Da parte sua il 54enne, difeso dall’avvocato Massimo Martini, nel maggio 2022 ha invece sostenuto in aula che in 32 anni di servizio aveva somministrato farmaci "solo dietro indicazione del medico o se prescritti dal foglio della terapia". In quanto alla 67enne, che conosceva e con la quale "quando non dormiva, giocavo a carte", aveva assicurato di non averle somministrato alcunché quella notte, "poi non so se questa persona si nascondesse le medicine" o se altri gliele avessero date. Scontato insomma il ricorso in appello.

a. col.