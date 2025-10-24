Paziente violentata in Psichiatria, condannato un giovane ricoverato

Ravenna, 24 ottobre 2025 – La ragazza, una 25enne, era stata perentoria: quell’uomo verso le 23 era entrato nella stanza del dipartimento di salute mentale di Ravenna (spdc) nella quale si trovava ricoverata. E aveva abusato di lei. All’inizio la procura non aveva ritenuto che ci fossero abbastanza elementi per portare avanti l’accusa: e aveva chiesto l’archiviazione. Ma dopo l’opposizione del legale della giovane - l’avvocato Francesco Papiani -, il gip Andrea Galanti aveva disposto l’incidente probatorio per sentire lei in un contesto protetto. Erano emersi nuovi particolari: tanto che alla fine il gup Janos Barlotti aveva accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pm Daniele Barberini. E ieri mattina davanti al pm Francesco Coco e al collegio penale del tribunale presieduto dal giudice Antonella Guidomei, l’imputato - un 28enne di origine magrebina residente a Russi e difeso dall’avvocato Nicola Laghi - è stato condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale. E a 20 mila euro di risarcimento.

La vicenda risale al 23 settembre 2021. Secondo quanto riferito dalla 25enne, il 28enne - anche lui ricoverato - era entrato nella sua stanza mentre lei dormiva: l’aveva svegliata e aveva agito contro la sua volontà. “Io non ho reagito ne ho chiesto aiuto perché non sono stata in grado di reagire”, aveva spiegato. Lei aveva pure a più riprese detto che non voleva saperne; ma lui “se ne è fregato”. Poi era uscito dalla stanza; e pure lei aveva fatto lo stesso per andarsi a confidare con una infermiera. Aveva parlato anche alla sua compagna di stanza la quale al momento dei fatti non era presente.

E l’altra le aveva raccontato un particolare abbastanza suggestivo: ovvero che il 28enne aveva chiesto a che ora dovessero passare gli infermieri per la terapia perché poi non sarebbero più entrati a disturbare. Lei quel paziente lo conosceva perché si erano incontrati giorni prima, avevano chiacchierato e si erano pure dati i numeri di telefono; avevano anche scambiato qualche messaggio affettuoso: ma a suo dire non c’era stato nessun altro tipo di contatto. Sul posto erano intervenuti i carabinieri per acquisire i primi elementi e sequestrate gli indumenti della 25enne e lenzuola del suo letto d’ospedale. Dai primi accertamenti era emerso che si era trattato di una serata particolarmente intensa per via di numerosi ricoveri: e quindi era difficile che qualcuno dalla guardiola, sebbene quasi dirimpettaia alla stanza, si fosse accorto di situazioni anomale.

Su due piedi erano pure state rilevate alcune possibili incongruenze nelle prime parole della ragazza a partire dall’orario. In quanto al sospettato, verso le 2 era stato svegliato per un colloquio alla presenza di una infermiera: e lì aveva saputo che una paziente lo accusava di violenza: ma aveva negato sostenendo di non andare certo in ospedale per fare sesso. In seguito aveva confermato il contatto riferendo però che si trattava di un rapporto consenziente con quella che aveva definito essere la sua ragazza del momento.