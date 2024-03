’Pazzi di Jazz’ celebra il genio di Harry Belafonte

È arrivata all’undicesima edizione l’iniziativa ’Pazzi di Jazz’, che mantiene i suoi principi ispiratori: portare il jazz dentro le scuole, avvicinando le giovanissime generazioni a questa fondamentale forma d’arte e coinvolgendole in incontri e laboratori condotti da grandi artisti. Primo rilevante appuntamento del percorso didattico è la lezione-concerto per le varie scuole che si tiene oggi alle 10 al Teatro Alighieri.

In questa occasione lo studioso Francesco Martinelli e il sassofonista-clarinettista Mauro Negri sono accompagnati come ormai da tradizione dal pianista Emiliano Pintori, mentre una novità è la partecipazione di Silvia Donati alla voce. Incentrata sulla figura di Harry Belafonte, focus dei contenuti musicali di ’Pazzi di Jazz 2024’, la lezione-concerto è un viaggio nella musica e nella poetica di questo celebre artista. L’appuntamento sarà registrato con più telecamere al fine di realizzare un video didattico che verrà fatto circolare in tutte le scuole del ravennate. Il percorso didattico sfocia il 13 maggio alle 21 nel concerto-festa finale all’Alighieri, inserito nel calendario 2024 dello storico festival “Ravenna Jazz” e dedicato al suo fondatore, Carlo Bubani. Sotto la direzione di Tommaso Vittorini, gli artisti-maestri Mauro Negri, Mauro Ottolini e Alien Dee sono special guests dello spettacolo conclusivo di ’Pazzi di Jazz’, esibendosi assieme ai propri giovanissimi allievi. Il concerto finale, intitolato “Banana Boat”, è incentrato come detto sulla figura del celebre Harry Belafonte. Nato a New York nel 1927 (con origini giamaicane), Belafonte è noto come il “re del calypso” per l’enorme popolarità che grazie a lui la musica caraibica raggiunse negli Stati Uniti negli anni Cinquanta.

Tommaso Vittorini, celebre compositore rientrato in Italia dopo molti anni vissuti a New York, arrangia brani del repertorio di Belafonte per l’imponente organico del concerto finale, composto dai ragazzi dell’Orchestra dei Giovani & Don Minzoni e del Coro Swing Kids & Teen Voices, che riuniranno studenti provenienti da vari istituti. Ottolini si occupa dei cori, preparandoli allo spettacolo di chiusura su alcuni brani di Belafonte, e curerà inoltre vari laboratori nelle scuole. I suoi insegnamenti saranno portati avanti nel corso dei mesi con il supporto di Catia Gori (responsabile della direzione cori), così come Franco Emaldi seguirà l’Orchestra dei Giovani & Don Minzoni dopo il lavoro di avvio a opera di Vittorini. Il giovane Alien Dee, pioniere del beatboxing, tecnica vocale di cui è tra i principali esponenti a livello internazionale, molto legato all’estetica jazz per scelta di sonorità e pratica dell’improvvisazione, si occupa dei laboratori vocali.