Pazzi, Samorè e Mazzavillani

Prende corpo la neonata Camera di commercio di Ferrara e Ravenna e afffronta il tema alluvione tra fondi e bandi. Ieri infatti è stata nominata la nuova giunta che resterà in carico fino al 2028, con Paolo Govoni, già presidente e commissario straordinario della Camera di commercio di Ferrara, ad affiancare in qualità di vicario il presidente Giorgio Guberti. Si tratta di "una giunta autorevole e rappresentativa per una Istituzione che opera convintamente al servizio delle imprese e che ora ha davanti un’ulteriore sfida epocale, quella di sostenere la ricostruzione e la ripartenza di un territorio così profondamente ferito dalle recenti calamità", commenta Guberti l’elezione da parte del Consiglio camerale dell’organo esecutivo. Compongono la giunta, che può contare su una struttura di 87 persone nelle diverse sedi di Ravenna, Ferrara, Cento, Comacchio, Faenza e Lugo, anche Claudia Guidi per il settore Agricoltura, Massimo Mazzavillani per l’Industria, Alessandro Osti per il Commercio, Andrea Pazzi per la cooperazione, Tiziano Samorè per Trasporti e spedizioni, Gian Luigi Zaina per l’Industria. Infine anche il sindaco di

Ravenna e presidente della Provincia Michele De Pascale conferma che il lavoro di squadra e la condivisione sono "aspetti non scontati, ma assolutamente necessari per affrontare le ampie sfide che la nuova Camera di commercio ha davanti".