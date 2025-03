Pd di Brisighella: "Contrari ai 68mila euro di spesa per l’evento . Coppi e Bartali, è troppo"

Il Partito Democratico di Brisighella esprime il suo disappunto "riguardo alla decisione dell’amministrazione Pederzoli di destinare 68.000 euro di risorse comunali (quasi un punto percentuale dell’addizionale comunale IRPEF) alla tappa della Settimana internazionale Coppi e Bartali che si terrà venerdì".

Scrivono dal Pd: "In un periodo in cui il sindaco lamenta la carenza di fondi e aumenta le rette per la mensa e il trasporto scolastico, appare irragionevole allocare nello stesso bilancio una somma così elevata (per Brisighella) a una gara ciclistica per un evento sportivo che, come dimostrato nell’edizione precedente, il rapporto costo/benefici non ha portato gli effetti economici e turistici sperati al nostro borgo. Per dare un’idea dell’entità di questa cifra, basta considerare che il Comune di Brisighella non ha mai speso una somma simile dal proprio bilancio, nemmeno per eventi come le storiche Feste Medievali degli anni Novanta e Duemila, che avevano ricadute economiche e turistiche ben più significative".

Continua la nota: "Durante la discussione sul bilancio 2025, il nostro partito aveva proposto al sindaco Pederzoli di rivedere queste priorità, suggerendo di tagliare la spesa improduttiva per eventi come la gara ciclistica e le selezioni di Miss Italia, che non hanno dimostrato di apportare benefici concreti all’economia locale. Avevamo chiesto un confronto per destinare le risorse pubbliche a iniziative più efficaci, come il sostegno alle famiglie e ai giovani, ma la nostra proposta è stata ignorata. In particolare, i 68.000 euro spesi per la gara ciclistica avrebbero potuto essere investiti per non aumentare le tariffe scolastiche, alleviando il carico economico sulle famiglie. Chiediamo che l’amministrazione Pederzoli riveda le proprie priorità e destini i fondi pubblici in modo più razionale ed efficace, rispondendo alle reali necessità della comunità".