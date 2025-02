Pd, lunedì apre la nuova sede

Il Pd di Castel Bolognese inaugura la nuova sede in via Emilia Interna 137. L’evento si terrà lunedì3 marzo alle 18.45. La nuova sede, come si legge in una nota del Pd di Castel Bolognese, ha l’obiettivo di essere "un punto di riferimento per i cittadini e gli iscritti, offrendo uno spazio dedicato all’incontro, al confronto sui temi di attualità e alle iniziative del partito". L’inaugurazione vedrà la partecipazione di Eleonora Proni e Niccolò Bosi, consiglieri regionali del Partito Democratico.

In occasione dell’evento sarà ufficialmente avviata la campagna di tesseramento 2025. Al termine dell’inaugurazione, seguirà un rinfresco.

Per avere ulteriori informazioni sull’evento si può scrivere una mail all’indirizzo pdcastelbolognese@gmail.com.