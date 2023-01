Pd, nasce il comitato per Bonaccini

È nato a Cervia il comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Pd. A coordinarlo sarà Federica Bosi, già vice segretaria del pd cervese. "Sostenere Bonaccini – si legge in una nota – significa innanzitutto sostenere l’ottimo lavoro che svolge ogni giorno alla guida della nostra regione, una regione col tessuto economico tra i più strutturati e avanzati in Europa, dove il tasso di disoccupazione è dimezzato rispetto alla media nazionale, dove l’imprenditoria femminile è sostenuta attivamente attraverso bandi e contributi, dove il turismo non è un settore economico solo d’appendice ma bensì trainante, dove sicuramente la sanità pubblica in tempo di pandemia ha saputo dare le risposte più efficienti mostrando al resto del mondo le sue eccellenze".

Secondo il comitato "la forza di Stefano risiede anche nella sua capacità di dialogare con la società civile dove ha tanti sostenitori, disposti a sostenerlo all’interno di un percorso politico di partito e questo è sicuramente un valore aggiunto e una grande opportunità per la comunità democratica". Tra gli obiettivi, di certo "quello di allargare la base e accogliere persone nuove, che significano nuove energie, nuove idee". Per chi vorrà partecipare al lavoro del comitato la mail è [email protected]