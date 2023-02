Pd, oltre sei iscritti su dieci hanno scelto Bonaccini

Se a livello nazionale Stefano Bonaccini sarebbe in vantaggio su Elly Schlein di 11 punti nella corsa alla segreteria nazionale del Pd, i valori che stanno esprimendo i circoli della provincia di Ravenna sono ben più netti. A circa un terzo dei congressi dei circoli ravennati del Partito democratico, Bonaccini ha il 61% dei consensi, contro il 30% di Schlein, con Cuperlo al 7% e De Micheli al 2%. Fino a ora hanno votato 750 iscritti, circa la metà degli aventi diritto. In tutto parliamo di 29 congressi di circolo. Il presidente della Regione ha raccolto 434 preferenze, la Schlein 216, Cuperlo 43, la De Micheli 11. "La partecipazione è buona, sia come numero di partecipanti al voto che come interventi congressuali. Ma per commentare l’andamento del voto, in termini di partecipazione, bisogna ancora attendere di avere un dato nazionale consistente" commenta il segretario provinciale Pd, Alessandro Barattoni. Il meccanismo per eleggere il nuovo segretario nazionale del partito democratico è a tappe.

Quattro le candidature ufficiali pervenute in vista del delle primarie del Pd: Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein e Gianni Cuperlo. Fino a domenica si svolgerà il voto riservato ai circoli, da dove usciranno i due candidati che si sfideranno ai gazebo nel voto per la segreteria aperto anche ai non iscritti al partito, verosimilmente Bonaccini e Schlein. Le primarie del Partito democratico si terranno domenica 26 febbraio. Inizialmente era il 19 febbraio il giorno prescelto, ma alla fine si è optato per lo slittamento di una settimana vista la vicinanza con le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio.

I delegati proclameranno il nuovo segretario del Pd durante il Congresso conclusivo. Il calendario dei congressi nei circoli propone per questa sera l’appuntamento a Massa Lombarda. La mozione Bonaccini sarà presentata dall’assessore regionale Andrea Corsini; interverrà a sostenere la propria candidatura Paola De Micheli. Due appuntamenti di rilievo sono quelli di domenica, quando si svolgeranno i congressi dei circoli ravennati D’Attorre e Casadei Monti, quelli con maggiori iscritti della provincia. Al D’Attorre interverrà Corsini per il candidato Bonaccini, il sindaco Michele de Pascale interverrà, sempre a sostegno del presidente della Regione, al circolo Casadei Monti. E’ annunciato anche il ritorno in Romagna di Cuperlo.

Lo. Tazz.