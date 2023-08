Pd: "Stato di emergenza ma in ritardo"

Il Governo concede lo stato di emergenza per le province dell’Emilia-Romagna colpite dal maltempo del luglio scorso e il Pd lughese esulta, ma con cautela. "Non possiamo che essere lieti per la scelta del governo di non girarsi dall’altra parte – scrivono dalla segreteria –. Ci rammarichiamo però del fatto che sia stato necessario oltre un mese di attesa perché quanto successo potesse essere riconosciuto. Questo ritardo ha provocato enormi problemi negli interventi immediati che, di fatto, non hanno avuto alcun tipo di coordinamento o ausilio".

Monia Savioli