Pd: "Zls bloccate da Roma". Ma il Governo rassicura

Fumata nera (ma solo temporanea e ’tecnica’) in Parlamento per la Zona logistica semplificata (Zls) a Ravenna. Il Governo ha bocciato l’ordine del giorno, firmato, tra gli altri, dalla deputata ravennate del Pd Ouidad Bakkali, che avrebbe consentito di procedere all’emanazione dei decreti attuativi per l’istituzione delle Zls. Ma lo ha fatto perché la Zls a Ravenna è già avanti e non aveva senso mescolarla ad altre realtà (Civitavecchia, Livorno, Genova, Spezia, Trieste e Ancona) in condizione diversa e con Venezia che già ce l’ha. E questo all’indomani della notizia del 17 febbraio scorso che lo schema di regolamento che disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per istitutuire le Zls era da settembre all’esame della presidenza del Consiglio dei ministri, dopo aver ricevuto il consenso dei ministeri interessati e subìto alcuni rilievi dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il testo mira a creare condizioni positive in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese, rafforzando la loro competitività anche attraverso le misure di agevolazione e semplificazione. Una bocciatura che per il segretario del PD ravennate Alessandro Barattoni dimostra come il Governo "al di là delle dichiarazioni di facciata, si dimostri insensibile alle istanze della Romagna".

"Sono molto dispiaciuto di questa bocciatura – commenta il presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti – ma spero che la normativa sia approvata nei prossimi mesi, anche perché tra Ravenna e Ferrara ne abbiamo davvero bisogno". E da parte del Governo non c’è alcuna marcia indietro sulla Zls, come confermano sia l’onorevole Alice Buonguerrieri (FdI) sia il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami (FdI). "A margine della riunione del Cipe ho parlato con il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto dal quale ho avuto rassicurazione che la Zls per Ravenna e Ferrara entrerà nel primo provvedimento utile, forse anche nell’iter del nuovo Dl Pnrr. Abbiamo votato contro perché l’ordine del giorno mischiava realtà territoriali in condizioni molto diverse e su Ravenna stiamo andando avanti. L’opposizione dimostra scarsa conoscenza del nostro impegno per il territorio della Romagna".

Giorgio Costa