’Pedalare per chi non può’ raccoglie e dona 10mila euro

L’associazione ’Pedalare per chi non può’ ha consegnato i 10.000 euro raccolti dai ragazzi nel viaggio in bici da Faenza a Roma. Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia della consegna del ricavato delle donazioni ricevute dall’associazione ’Pedalare per chi non può’ dai ragazzi che nel fine maggio scorso si sono recati in bicicletta da Faenza a Roma. I sette ciclisti, Fabio, Mattia, Fabrizio, Andrea, Mauro, Sabrina e Flavia, questi loro nomi, erano partiti giovedi 30 maggio da Piazza del Popolo per arrivare a Roma il 2 giugno dove all’Angelus erano stati salutati anche dal Papa.

Momento toccante dell’incontro è stato quando i rappresentanti dell’associazione e i ragazzi della Lampada di Aladino, assieme al presidente di ’Pedalare per chi non può’, hanno consegnato ai rappresentanti della cooperativa In Cammino del ricavato delle donazioni ricevute, pari a 10mila euro.

Giovanni Conti, presidente dell’associazione ’Pedalare per chi non può’, ha ringraziato tutti coloro che con le loro donazioni hanno permesso questo bellissimo risultato. La cifra raccolta servirà per l’acquisto di giochi e mobilio per la sede di via Fratelli Rosselli di Faenza.

Nell’occasione è stato anche ricordato Andrea Forasassi, uno dei sette ragazzi che hanno pedalato fino a Roma, che ha perso tragicamente la vita in un incidente in mountain bike nel luglio scorso.

Gabriele Garavini