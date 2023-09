Pedalata notturna tra i vigneti

Fa tappa a Oriolo dei Fichi il ciclo di notturne organizzato da Zero Zero Mountain Bike Tour in con Mugelbike e Deka Sport Passion tra Emilia Romagna e Toscana. Oggi l’appuntamento è alle 19 all’agriturismo e cantina La Sabbiona (via di Oriolo 10), dove alle 19.30 partirà l’escursione di circa tre ore e 700 metri di dislivello aperta a qualsiasi tipo di mountain bike e gravel. Si pedalerà tra strade di campagna e vigneti attorno all’antica Torre di Oriolo.

È richiesta una minima preparazione fisica per affrontare il dislivello previsto. È obbligatorio indossare il casco rigido e avere una bicicletta adeguatamente illuminata. L’iscrizione al tour è di 5 euro, il costo della cena è di 25 euro.

Info: 349 7418546 (Pier).