Pedalata sull’argine e incontro con Primo Fornaciari

Domani, alle 16.30, ’Gita in campagna’. Sull’argine del Fiume Savio con sosta e aperitivo all’Azienda Agricola Rubboli. Qui, incontro con Primo Fornaciari che presenta il suo libro ‘La mano del miele’. Doppia partenza: ore 16:30 a Lido di Savio, dal Bagno Milano Ristorante Kontiki (info 0544-948040); alle ore 17 a Lido di Classe, dal Cinema Arena del Sole, via Marignolli, 26. Domani al bagno Rosa di viale Caboto, letture per genitori con bambini a cura dei Lettori Volontari di Nati per Leggere Ravenna.