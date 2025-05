’Pedaliamo insieme!’, alunni in bicicletta accompagnati dalla Polizia locale dopo il corso di educazione stradale

È giunto al termine con una prova "su strada" il corso organizzato dalla Polizia locale della Bassa Romagna per gli studenti delle classi quinte delle scuole primarie del Comune di Lugo. Nella mattinata di ieri gli alunni, circa 200, hanno affrontato in bici uno alla volta un percorso cittadino a Lugo, dal parco del Tondo fino a piazza Baracca, passando dalla zona di via Poveromini. Agenti della Polizia locale e assistenti civici hanno presidiato il percorso per verificare l’apprendimento di quanto insegnato in classe durante l’anno.