Pederzoli e il suo libro su lavoro negli anni ’60

Claudio Pederzoli presenta il suo libro “Stachanov ha venduto il suo tornio” in compagnia di Rosarita Berardi. Appuntamento domani alle 17.30 alla Bottega Bertaccini, in corso Giuseppe Garibaldi, a Faenza. Si tratta di un libro di memorie che ci riporta agli anni Sessanta e Settanta. Nel raccontare di sé, della propria infanzia, della famiglia e di cosa significava in quegli anni trovare un buon lavoro, l’autore racconta il “buon vivere” nella Faenza di quegli anni. Siamo lontani dal centro storico della città, in quella fascia “non ancora campagna ma non più città” che ha raccolto la massima espansione edilizia e il fiorire di un benessere, in parte inaspettato, per tanti faentini. Da questi racconti emana il profumo leggero della colonia “della domenica” che regala ricordi risvegliando memorie mai sopite davvero.