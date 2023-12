Pederzoli replica: "Il Pd impari a leggere il bilancio"

"Sono tutte menzogne politiche". Così il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli all’indomani del comunicato con cui il Pd ha attaccato l’amministrazione di centrodestra. Nella nota pubblicata ieri dal Carlino i dem avevano evidenziato criticità sul bilancio attaccando la giunta Pederzoli e bocciandone l’azione amministrativa. Attacchi che il primo cittadino brisighellese ha definito "menzogne difficili da commentare. Sulle terme abbiamo avuto la proroga a tutto il 2024 dei finanziamenti dei bandi che abbiamo vinto. Il costo degli organi istituzionali poi, non è 219mila ma 71mila euro, che sono a bilancio, più il contributo statale che ammonta a 29mila euro e che non è a carico dei cittadini. Tantomeno sono stati ridotti i contributi ai servizi sociali che sono in capo all’Unione dei Comuni, il comune versa quanto chiede l’Unione". Sulla questione ‘tasse’ il sindaco ha sottolineato: "non sono aumentate, abbiamo anzi ridotto l’Imu sulle prime case. E gli avanzi di amministrazione, che non sono un milione, li abbiamo sempre reinvestiti sul territorio attraverso lavori pubblici. Quest’anno li abbiamo spesi in anticipo per ripulire le strade dalle frane".

La smentita alle dichiarazioni Pd è arrivata anche sugli alloggi Erp - "i lavori degli appartamenti non assegnati sono in capo ad Acer" -, e sul tema turistico: "siamo il secondo comune a Ravenna con più presenze nonostante l’alluvione secondo i dati della Regione". Ancora: "Chi contesta non sa leggere il bilancio e questo è grave soprattutto se tra loro c’è chi ha fatto l’amministratore", chiamando in causa anche gli alleati della coalizione di sinistra "in consiglio comunale la capogruppo di Insieme per Brisighella ha sostanzialmente preso le distanze da quanto aveva scritto il Pd in un altro comunicato" ha detto Pederzoli. "Si tratta di attacchi strumentali in vista delle prossime elezioni, e come già ho detto in consiglio comunale, aspettiamo di conoscere chi sarà il candidato del Pd".