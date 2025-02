"Pedinato e insultato anche alla mia mostra"

Sembra non conoscere la parola fine l’incubo che da anni tormenta una famiglia di Massa Lombarda. Lo scorso 25 gennaio, il capofamiglia è stato nuovamente aggredito dalla vicina di casa, un’anziana di 80 anni, che non solo lo ha insultato, ma lo avrebbe persino pedinato fino al Comune, dove l’uomo si stava recando per presentare una mostra di pittura. L’anziana, già denunciata in passato, si è presentata sul posto mentre lui parcheggiava, iniziando a insultarlo pubblicamente. L’uomo, consapevole del rischio, ha ripreso tutta la scena con il telefono, documentando l’ennesima aggressione verbale. Nonostante la gravità dell’episodio, al momento non sono state presentate nuove denunce, ma resta la paura: l’uomo ha dichiarato di aver notato, in altre occasioni, alcune manovre sospette, temendo che la vicina potesse addirittura tentare di investirlo con l’auto.

La vicenda ha avuto grande risonanza pubblica già nei mesi scorsi, quando la coppia, Alessandro e Francesca, esasperata, ha deciso di raccontare la propria vicenda alla trasmissione televisiva ’I Fatti Vostri’ su Rai 2. In quell’occasione, hanno descritto un contesto di tormento quotidiano che va avanti da anni: l’anziana, con comportamenti ossessivi e aggressivi, ha preso di mira l’intero condominio, costringendo alcuni residenti ad andarsene. La stessa non si sarebbe limitata alle solite lamentele condominiali, ma è andata oltre ogni limite: insulti continui, rumori molesti a tutte le ore, botte sulle porte, utilizzo di una trombetta per disturbare i vicini, addirittura l’uso di spray al peperoncino contro alcuni di loro. La situazione si era fatta talmente pesante da rendere necessarie segnalazioni ai servizi sociali e all’amministratore di condominio, ma senza risultati concreti.

L’altro giorno, in tribunale, si è svolta un’altra udienza. L’avvocato della coppia, Ivano Guadagnini, ha ribadito la richiesta di misure di sicurezza per proteggere la famiglia, ma al momento nessun provvedimento è stato adottato. La difesa dell’anziana, ora affidata all’avvocato Emilio Mariotti, ha manifestato l’intenzione di patteggiare, ma la decisione definitiva arriverà solo a marzo. Durante l’udienza, presieduta dal giudice Andrea Galanti, è emerso che la donna ha avuto un passato difficile, ma non soffrirebbe di problemi tali da inficiare la sua capacità di intendere e di volere, quindi di essere processata. E al momento non è stata chiesta né disposta alcuna perizia psichiatrica. È stato inoltre sottolineato che l’anziana avrebbe dovuto seguire un percorso con i servizi sociali, ma questo non è mai avvenuto.

Nel frattempo, la situazione rimane critica. Altri condomini continuano a segnalare molestie e intimidazioni quotidiane: bastoni sbattuti per terra, urla improvvise, insulti, atteggiamenti provocatori. Nessuno nel palazzo si sente al sicuro.

l. p.