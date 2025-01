Migliaia di file pedo-pornografici, in carcere ingegnere informatico e dipendente pubblico

Ravenna, 18 gennaio 2025 – Una indagine cresciuta tra il dark web ed ’eMule’, software applicativo open source dedicato alla condivisione dei file basato sul peer-to-peer. Il risultato si è palesato tra mercoledì sera e giovedì mattina con l’arresto di due persone finora incensurate e il sequestro in totale di diverse decine di migliaia di file dal contenuto pedo-pornografico.

In particolare gli investigatori della polizia postale hanno bussato al portone di un 50enne ingegnere informatico di Cervia. E di un 60enne di Ravenna dipendente regionale. Come disposto dal pm di turno Angela Scorza, i due sono poi finiti in custodia precautelare in carcere in attesa dell’udienza di convalida di ieri mattina davanti al gip Corrado Schiaretti. E il risultato per entrambi non è cambiato: perché dopo la convalida dei rispettivi arresti, è scattata la custodia cautelare in carcere per pericolo di reiterazione di reato.

Nessun dubbio sul contenuto del materiale: perché video e immagini sono espliciti senza margine alcuno di interpretazione. L’indagine era partita da Bologna (la competenza è della Dda). Tra i due arrestati non c’è alcuna correlazione (non si conoscono) se non l’uso di ’eMule’: è possibile dunque che gli inquirenti siano giunti alle loro abitazioni grazie al medesimo file esca condiviso sullo stesso software. In quanto all’arrestato cervese, davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere: in spontanee dichiarazioni ha in buona sostanza riferito che aveva materiale così datato che non sapeva nemmeno più di averlo. Alla fine attraverso il suo legale ha chiesto i domiciliari promettendo per il futuro che si sarebbe impegnato a correggere la rotta: il giudice ha però valutato altrimenti.

Tra il materiale sequestratogli, figurano ben otto memorie esterne oltre a vari computer. In quanto al dipendente pubblico (è difeso dall’avvocato Davide Baiocchi), il sequestro ha riguardato vari dispositivi. Davanti al gip ha precisato che scaricava un po’ di tutto e che le operazioni procedevano poi in automatico. Ha negato di avere mai scambiato o ceduto il materiale, perlopiù molto datato; o di averlo visionato fuori dall’ambito domestico. Il suo legale valuterà ora di percorrere la strada bolognese del Riesame o una istanza di attenuazione della misura cautelare allo stesso gip che l’ha emessa.

In ogni caso i due dovranno rispondere dell’aggravante dell’ingente quantità legata alla detenzione di materiale pedo-pornografico (articolo 600 quater del codice penale): in caso di condanna, la pena - che va fino a tre anni di reclusione - è cioè aumentata in misura non eccedente i due terzi. Gli atti, per competenza, sono già stati trasmessi a Bologna.