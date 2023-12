Pedone investito da furgone, è grave. Morto il cane che portava al guinzaglio

Brisighella (Faenza), 29 dicembre 2023 - E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena l’uomo di 82 anni che questa mattina, in via F.lli Cardinali Cicognani a Brisighella, mentre a piedi portava al guinzaglio il proprio cane, per cause al vaglio della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina è stato investito da un Fiat ‘Fiorino’.

Veicolo condotto e di proprietà di un 65enne anch’egli residente a Brisighella. A seguito del violento impatto con il furgone, il pedone è stato sbalzato sul selciato, riportando gravi traumi, mentre il cane è rimasto esanime sul selciato.

L’incidente si è verificato intorno alle 7 nei pressi del frantoio Ossani, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. Sul posto, oltre ad un’ambulanza e all’elisoccorso, è intervenuto, per i rilievi di legge e per regolare la viabilità, il personale del Nucleo Infortunistica del Comando della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, l’anziano è stato trasbordato sul velivolo e trasportato, con un codice di massima gravità, al ‘Trauma Center’ del nosocimio cesenate.

LU.SCA.