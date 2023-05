Pedopornografia, assolta la nonna di Ravenna: "Nessuna foto hard con minori"

Ravenna, 10 maggio 2023 – Non solo nei suoi cellulari non c’erano scatti compromettenti della nipotina di 6 anni, immortalata durante feste di compleanno o tutt’al più con i suoi abiti e i suoi occhialoni di nonna. Ma neppure erano presenti immagini di carattere pedopornografico ("foto di bambini nudi e con i genitali in evidenza"), cosa di cui la Procura l’accusava, chiedendo al contempo una condanna paradossalmente mite: 3 mesi.

Se per le immagini della nipotina l’allora Pm titolare del fascicolo aveva già chiesto l’archiviazione, evidentemente ritenendole innocue, per le seconde è stato il giudice Natalia Finzi a stabilire che “il fatto non costituisce reato“ e ad assolverle la donna, circa sessantenne, di Ravenna.

All’udienza precedente la mamma della piccola aveva raccontato la sua indignazione allorché trovò la figlia in possesso di un cellulare, datole in uso dalla nonna paterna, con dentro alcune immagini non consone ad essere visionate da un’ultraminorenne.

Il sequestro dell’apparecchio avevo portato la polizia a rintracciare altre 4 immagini dal sospetto contenuto pedopornografico. Il consulente della difesa, Mirko Valenti della Diag Investigazioni, ha spiegato che si trattava di foto, di dimensioni ridotte, tipo icona, non presenti nella galleria fotografica, ma che l’apparecchio scarica automaticamente e ricoducibili a noti siti per adulti, trovate solo con una procedura di acquisizione forense.

Siti i cui protagonisti sono indicati come maggiorenni e comunque soggetti a forti restrizioni, perciò impossibilitati a diffondere immagini di minori pena la chiusura immediata. Anche il consulente dell’accusa, Luca Mercuriali, ha precisato che in assenza di una valutazione medica è impossibile stabilire l’età dei protagonisti ritratti, alcuni dei quali certamente maggiorenni. Alla piscologa della bambina, sempre all’udienza precedente, fu consentito di riferire in merito alle confidenze della piccola circa “brutti giochi“ con la nonna e che in un foglio le scrisse “ero nuda“: circostanze che non riguardavano il processo in corso, bensì la parte per la quale era già stata chiesta l’archiviazione, trattandosi di normali foto che una nonna può fare a una nipotina.

Per i legali della difesa – avvocati Alessandra Venturi ed Emanuela Rijillo –, è emerso con evidenza come le immagini estrapolate non contenessero nulla di penalmente rilevante, alcune delle quali neppure volontariamente scaricate dall’imputata, ma finite di rimando nel suo apparecchio e non visibili.

l. p.