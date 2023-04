Pedopornografia, il caso "La nonna non ha mai fatto foto alla nipotina in slip"

Con la presente, i sottoscritti avvocati Emanuela Rijillo e Dina Costa, nella loro qualità di legali di fiducia della persona imputata nel procedimento penale con prima udienza discussa in data 18 aprile 2023, presso il Tribunale di Ravenna, a seguito della quale è stato pubblicato l’articolo da Voi intitolato “ ... Scattava foto alla nipotina in slip “La nonna mi faceva spogliare poi facevamo brutti giochi” siamo a richiedere di procedere alla rettifica dei Titoli sopra indicati, in quanto non corrispondenti al capo di imputazione per il quale si procede. Il titolo dell’articolo pubblicato non corrisponde alla realtà processuale e neppure alla verità dei fatti, evidentemente “travisata” dal giornalista presente in aula, che non ha neppure siglato l’articolo. Si precisa che il processo penale che vede coinvolta la nostra Assistita non ha ad oggetto i fatti da Voi riportati nel titolo dell’articolo. Mai sono state scattate fotografie alla bambina in slip nei termini da Voi rappresentati così come mai la bambina si è resa autrice delle frasi riportate in aula dalla psicologa, o meglio, la minore mai è stata escussa da parte di consulenti della Procura, nelle forme di legge, al fine di accertare quanto in quei termini riferito dalla dottoressa, infatti, il reato contestato alla nostra Assistita, l’unico per il quale si procede, è ben altro e non si riferisce alla nipote. Tant’è che non vi è persona offesa identificata nell’ambito di questo procedimento e ovviamente nessuna parte civile. La testimonianza resa dalla madre della minore, è stata necessaria per inquadrare l’origine di un fatto dal quale è scaturito l’evento oggi contestato all’imputata e non altri reati riferibili alla nipote. ComprendereTe che quanto da Voi diffuso in termini giornalistici gravemente imprecisi, ha comportato e sta comportando da parte della cittadinanza reazioni e commenti sgradevoli, dannosi e turbativi per la salute psico-fisica della nostra Assistita, pur avendone legittimamente omesso l’identità.

Avvocati Emanuela Rijillo

e Dina Costa

Auspicando per il futuro un tono meno inquisitorio e teso a far passare il cronista come un pazzo che si inventa le cose, si precisa quanto segue: anzitutto, il fatto che un articolo sia firmato o meno non compete alla valutazione delle due avvocatesse, cui il sottoscritto non ha la pretesa di insegnare il mestiere, chiedendo in ciò reciprocità. Un titolo, più che rispecchiare un capo di imputazione, deve rispecchiare il testo dell’articolo. Riguardo alla verità processuale, questa non viene stabilita dalla difesa, ma lo sarà a fine dibattimento dal giudice. Al momento la sola verità emersa fa riferimento alle testimonianze sentite in aula, salvo non si voglia accusare di aver detto il falso la psicologa della bambina, che ne ha riferito le frasi (“ero nuda, facevamo brutti giochi“). Il collega del Corriere di Romagna scrive “Avrebbe immortalato la bimba di 6 anni nuda“. Dunque, saremmo in due ad avere travisato, sebbene entrambi presenti in aula, a differenza delle due avvocatesse che erano sostituite da una collega. La signora è imputata "perché deteneva materiale pedopornografico realizzato con minori di anni 18, consistito in foto riproducendo bambini nudi e con i genitali in evidenza". Il suo nome è stato omesso a esclusiva tutela della minore, che non è parte civile, ma di fatto vittima. Nessun problema se la difesa ritiene di riproporre la notizia una seconda volta in pochi giorni, di certo il sottoscritto avrebbe preferito non doversi occupare di una vicenda così scabrosa, purtroppo sarà costretto a farlo anche per le udienze a venire. E non certo con l’obiettivo di “travisare la realtà“.

Lorenzo Priviato